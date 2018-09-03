В Тбилиси печатные квитанции за газ будут заменены на электронные

03.09.2018 20:52 С целью улучшения обслуживания абонентов, компания «КазТрансГаз — Тбилиси» заменит печатные квитанции за газ на электронные.



По сообщению компании, информация о потребленном газе в электронном виде будет оформлена также, как и в квитанции. Это регулируется соответствующим постановлением Национальной комиссии по регулированию энергетики Грузии от 9 июля 2009 года «Об утверждении подачи и правил потребления природного газа».



По решению руководства компании, с сентября абоненты газораспределительной компанией «КазТрансГаз — Тбилиси» перестанут получать квитанции на дом. Информация о количестве потребленного газа и его стоимости будет приходить в смс-сообщении на телефонный номер или на электронную почту абонента.



При этом, абоненты сами смогут выбрать форму получения счета. Для этого им необходимо обратиться в компанию и сообщить, хочет ли он получать информацию о счете по телефону или по электронной почте.



На данном этапе, электронными квитанциями, с их согласия, смогут пользоваться до 100 тыс. абонентов. Компания планирует полностью перейти на обслуживание в данной форме до конца года.



«КазТрансГаз — Тбилиси» благодарит всех тех абонентов, которые высказали согласие пользоваться электронными квитанциями.















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