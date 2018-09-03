Импорт и поставки электромоторных автобусов могут освободить от уплаты НДС

03.09.2018 23:15 Импорт и поставки электромоторных автобусов и микроавтобусов в Грузию может быть освождена в Грузии от уплаты НДС.



Соответствующие изменения входят в «Налоговый кодекс», авторами которого являются члены парламентского большинства Каха Кучава, Мамука Мдинарадзе и Арчил Талаквадзе.



Согласно действующему сегодня законодательству, поставка электромоторных автобусов (в том числе микроавтобусов с электродвигателями) и иморт, облагается лишь НДС и освобожден от других налогооблажений (налог на иморт и акциз), согласно же изменениям, планируется полностью освободить от уплаты НДС.



Авторы изменений поясняют, что целью подготовки законопроекта служит импорт экологически чистых транспортных средств и способствование их местному производству.















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