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Импорт и поставки электромоторных автобусов могут освободить от уплаты НДС


03.09.2018   23:15
Импорт и поставки электромоторных автобусов и микроавтобусов в Грузию может быть освождена в Грузии от уплаты НДС.

Соответствующие изменения входят в «Налоговый кодекс», авторами которого являются члены парламентского большинства Каха Кучава, Мамука Мдинарадзе и Арчил Талаквадзе.

Согласно действующему сегодня законодательству, поставка электромоторных автобусов (в том числе микроавтобусов с электродвигателями) и иморт, облагается лишь НДС и освобожден от других налогооблажений (налог на иморт и акциз), согласно же изменениям, планируется полностью освободить от уплаты НДС.

Авторы изменений поясняют, что целью подготовки законопроекта служит импорт экологически чистых транспортных средств и способствование их местному производству.






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