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Мамука Бахтадзе и Йоханнес Хан обсудили новый формат диалога с Евросоюзом


04.09.2018   12:52
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнесом Ханом.

Как сообщают в пресс-службе премьер-министра, в ходе встречи была подчеркнута значимость открытия в Грузии первой европейской школы «Восточного партнерства», в которой учащиеся из 6 стран смогут получить образование бакалавра высокого уровня и международный диплом бакалавра по европейским исследованиям.

Премьер-министр отметил, что образование является важнейшим приоритетом для правительства Грузии и поблагодарил Евросоюз за осуществление этого проекта.

«Стороны заострили внимание на новом – высшем формате диалога с Евросоюзом, первая встреча которого состоится в ноябре в Брюсселе под председательством президента Еврокомиссии и премьер-министра Грузии.

В ходе беседы особенно был отмечен прогресс, достигнутый Грузией в плане демократического развития и европейской интеграции. Премьер говорил об инициативе правительства Грузии - дорожной карте, направленной на большую интеграцию с ЕС, при использовании всех существующих механизмов сотрудничества.

Положительно были оценены шаги, предпринятые и запланированные правительством Грузии в направлении развития экономики. Было отмечено, что правительство Грузии придает большое значение выделению Евросоюзом 45 миллионов евро, целью чего является содействие осуществлению именно экономических реформ», - говорится в сообщении пресс-службы.






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