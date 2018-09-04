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Мамука Бахтадзе и Йоханнес Хан обсудили новый формат диалога с Евросоюзом
04.09.2018 12:52
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнесом Ханом.
Как сообщают в пресс-службе премьер-министра, в ходе встречи была подчеркнута значимость открытия в Грузии первой европейской школы «Восточного партнерства», в которой учащиеся из 6 стран смогут получить образование бакалавра высокого уровня и международный диплом бакалавра по европейским исследованиям.
Премьер-министр отметил, что образование является важнейшим приоритетом для правительства Грузии и поблагодарил Евросоюз за осуществление этого проекта.
«Стороны заострили внимание на новом – высшем формате диалога с Евросоюзом, первая встреча которого состоится в ноябре в Брюсселе под председательством президента Еврокомиссии и премьер-министра Грузии.
В ходе беседы особенно был отмечен прогресс, достигнутый Грузией в плане демократического развития и европейской интеграции. Премьер говорил об инициативе правительства Грузии - дорожной карте, направленной на большую интеграцию с ЕС, при использовании всех существующих механизмов сотрудничества.
Положительно были оценены шаги, предпринятые и запланированные правительством Грузии в направлении развития экономики. Было отмечено, что правительство Грузии придает большое значение выделению Евросоюзом 45 миллионов евро, целью чего является содействие осуществлению именно экономических реформ», - говорится в сообщении пресс-службы.
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