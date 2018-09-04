Nokia отказалась работать и в оккупированном Россией Цхинвальском регионе Грузии

04.09.2018 13:42 Проблемы «Мегафона» на оккупированных территориях началаись несколько лет назад, пишет CNews. Nokia Networks отказалась от поддержки оборудования «Мегафона» в этих регионах. В результате сети «дочек» «Мегафона» работали в режиме «до первого сбоя».



Собеседники CNews на телекоммуникационном рынке считали, что причины отказа Nokia Networks от продолжения сотрудничества лежат в политической плоскости.



Тогда же «Мегафон» проводил тендер по выбору нового поставщика оборудования для соответствующих сетей. В нем участвовали две китайские компании - ZTE и Huawei. В итоге выбор «Мегафона» пал на Huawei.



Де-юре «Аквафон» и «Остелеком» принадлежали офшорам «питерской группы связистов», считавшейся связанной с занимавшим в тот период пост министра связи Леонидом Рейманом и контролировавшей «Мегафон». В 2009 г., «Мегафон» официально приобрел контрольные пакеты акций «Остелекома» и «Аквафона».



«Аквафон» контролирует сейчас 60% сотового рынка Абхазии. Компания обслуживает 100 тыс. абонентов. Ее выручка за 2017 г. составила 1 млрд руб., капитальыне затраты - 350 млн руб. Единственный конкурент «Аквафона» - компания «А-Мобайл», считающаяся связанной с российским бизнесменом Евгением Палантом.



«Остелеком» обслуживает 100 тыс. абонентов. Выручка компании за прошлый год составила 370 млн руб., капитальные затраты - 70 млн руб.















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