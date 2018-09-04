Токио предлагает Тбилиси новую инициативу для развития Кавказского региона

04.09.2018 16:14 Глава МИД Японии Таро Коно в Тбилиси анонсировал новую правительственную инициативу, призванную углубить сотрудничество с Кавказским регионом. О «Кавказской инициативе» Коно рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани.



Глава МИД Японии сегодня прибыл в Тбилиси с двухдневным официальным визитом. Помимо встречи с Залкалиани, Коно провел переговоры и с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. У главы японского внешнеполитического ведомства также запланирована встреча с премьер-министром Мамукой Бахтадзе.



«Япония желает углубить сотрудничество с Кавказским регионом для его развития. Во время этого визита была выдвинута «Кавказская инициатива» Японии. Она состоит из двух направлений. Первое касается помощи в развитии человеческих ресурсов для строительства государства, а второе — помощи для того, чтобы Кавказ стал экономически привлекательным. Это касается поддержки развития инфраструктуры и улучшения бизнес-среды», — сказал Коно.



Он отметил, что стабильность Кавказского региона важна не только для Грузии и ее соседей, но и для всего мирового сообщества.



«Кавказский регион является вратами, соединяющими Азию, Европу и Ближний Восток. Стабильность на Кавказе — это важный вопрос не только для региона, но и для мира и безопасности международного сообщества», — приводит пресс-служба МИД Грузии перевод цитаты Коно.



«Кавказскую инициативу» приветствует и глава МИД Грузии. По словам Залкалиани, Тбилиси готов к новому этапу сотрудничества с Токио.

«Министр иностранных дел Японии ознакомил нас с крайне важной инициативой — «Кавказской инициативой» Японии и проектами сотрудничества с Грузией в ее рамках. Она подразумевает, как новые направления, так и уже существующее между странами плодотворное сотрудничество в различных сферах. Стратегическое видение правительства Японии приветствуется в отношении нашего региона, и мы выражаем готовность к активному сотрудничеству», — сказал Залкалиани.



В рамках визита главы МИД Японии в Тбилиси министр финансов Грузии Иване Мачавариани подписал с вице-президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Норико Сузуки соглашение о выделении денежного кредита в размере порядка 343 миллионов долларов США.



Деньги полностью будут потрачены на вторую фазу улучшения автомагистрали Восток-Запад, подразумевающей строительство 15-километрового участка Шорапани-Аргвети (регион Имерети). Первая фаза улучшения автомагистрали была запущена в 2008 году. Тогда Япония выделила Грузии 200 миллионов долларов США.



«Важно, что участие Японии в проектах по улучшению инфраструктуры Грузии предусматривает не только финансовую помощь, но и строительство в соответствии с японскими технологиями и стандартами. О растущей динамике сотрудничества Грузии с японской стороной говорит и открытие грузинского офиса JICA в 2017 году. Указанный шаг мы воспринимаем не только как возможность углубления сотрудничества с JICA, но и как послание растущей политической поддержки со стороны Японии». — добавил глава МИД Грузии.



Япония и Грузия установили дипломатические отношения в августе 1992 года. Грузно-японские отношения развиваются динамично как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Стороны активно сотрудничают в политической, торгово-экономической, инвестиционной, инфраструктурной и аграрной сферах.



Кроме того, у Грузии с Японией налажено сотрудничество в сферах здравоохранения, внедрения новых технологий, культуры, информационных технологий и туризма.















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