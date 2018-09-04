Болгария планирует сотрудничать с Грузией в сфере трудовой миграции

04.09.2018 16:40 На сегодняшнем заседании правительство Болгарии одобрило проекты двухсторонних соглашений с правительствами Беларуси и Грузии об регулировании трудовой миграции, сообщает пресс-служба Совета министров.



Существующие тенденции экономического роста и сокращения безработицы в Болгарии увеличили нехватку рабочей силы в некоторых секторах, подчеркивается в сообщении.



Также отмечается, что подписанные в этом году два соглашения о трудовой миграции с Арменией и Молдовой являются инструментом удовлетворения потребностей болгарского бизнес в рабочей силе, который заработает в ближайшее время. Идут переговоры и с Украиной. А Беларусь и Грузия были идентифицированы как новые возможные партнеры для подписания подобных соглашений.



Проекты соглашений станут основой для ведения переговоров по вопросам, связанным с регулированием занятости граждан стран вне ЕС в Болгарии. Предвидится, что работники и служащие будут иметь одинаковые права и обязанности на территории принимающей страны, как и одинаковую защиту с местными работниками. Со стороны Болгарии за соблюдением соглашений будет следить Агентство по занятости.















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