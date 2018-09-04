Грузия выражает интерес к началу переговоров о свободной торговле с Японией

04.09.2018 21:13 Грузия выражает интерес начала переговоров о свободной торговле с Японией, — с данной инициативой премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе вступил на сегодняшней встрече с министром иностранных дел Японии Таро Коно.



Глава правительства отметил, что рассмотрение этого вопроса переведет отношения между двумя странами на полностью новый уровень и будет способствовать более эффективной интеграции Грузии в глобальную экономику.



Основное внимание на встрече было уделено ходу переговоров по двустороннему инвестиционному соглашению между Японией и Грузией, которое находится на завершающем этапе. Стороны отметили, что соглашение по принципиальным вопросам на политическом уровне уже достигнуто и выразили надежду, что переговоры успешно завершатся в октябре. Премьер-министр убежден, что соглашение создаст возможность для привлечения более высокотехнологичных инвестиций из Японии.



Министр иностранных дел Японии положительно оценил динамику существующих отношений между двумя странами и подчеркнул договоренности, подписанные сегодня между Грузией и Японией.



Особо было отмечена важность переговоров в связи с безвизовым сообщением с Японией, что будет способствовать углублению межнародных, экономических и культурных связей и развитию сотрудничества в сфере туризма.



Премьер-министр Грузии также поблагодарил правительство Японии за финансирование проекта по улучшению скоростной автомагистрали Восток-Запад, соглашение о котором было подписано сегодня в рамках визита министра иностранных дел Японии.



«В ближайшем будущем будут завершены переговоры по двустороннему инвестиционному соглашению с Японией. Это очень важный международный документ, который позволит нам привлечь более высокотехнологичные инвестиции из Японии. Вместе с тем, сегодня мы, грузинская сторона, инициировали начало консультаций по соглашению о свободной торговле. Очень важно, чтобы мы осуществили более эффективную интеграцию Грузию в мировую экономику. Экономика Японии является одной из крупнейших, и исходя из этого, для нас очень важно иметь режим свободной торговли с Японией. Вместе с тем, мы говорили о других проектах, которые помогут нам увеличить двустороннюю торговлю. Тут же хочу поблагодарить правительство Японии за кредит, выделенный на реализацию магистрали Восток-Запад. С инженерной точки зрения, это один из самых сложных разделов, и соответственно, использование японских технологий очень важно для завершения этого проекта», — заявил Мамука Бахтадзе после встречи.















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