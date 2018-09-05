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В августе Грузию посетили граждане 168 стран


05.09.2018   20:39
В августе Грузию посетили граждане 168 стран. Это — на одну больше по сравнению с июлем, и на шесть стран – по сравнению с августом прошлого года, — такую статистику со ссылкой на данные министерства внутренних дел публикует Национальная администрация туризма.

В августе этого года в Грузию приехал один турист из следующих стран: Андорра, Багамские Острова, Гренада, Сент-Люсия, О-ва Теркс и Кайкос, Гаити, Французская Гвиана, Бутан, Бурунди, Буркина-Фасо, Гамбия, Сьерра-Леоне, Ботсвана и Лесото.







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