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Увеличился экспорт грузинского вина на стратегические рынки и в Европу


06.09.2018   15:56
Увеличился экспорт грузинского вина на стратегические рынки и в Европу
В январе-августе 2018 года из Грузии в 52 страны мира экспортировано 52,7 мнл. бутылок вина (0,75 л), что на 16 процентов превышает показатель аналогичного период 2017 года. Информацию распространяет Национальное агентство вина.

По данным агентства, стоимость экспорта вина составила 125,5 млн. долларов США, а рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 25 процентов.

Вместе с тем, увеличен экспорт грузинского вина на стратегические рынки: Япония — 79 процентов (170 700 бутылок), Польша — 31 процент (2 121 474), Великобритания — 17 процентов (52 732), США — 2 процента (291 640), а также в направлении Европы — Румыния — 390 процентов (84 654), Чехия 65 процентов (30 456), Германия – 32 процента (339 370), Нидерланды — 25 процентов (42 735), Литва — 12 процентов (280 338), Латвия — 12 процентов (1 077 696), Эстония — 2 процента (336 302).

Также в отчетный период зафиксирован рост на традиционных рынках: Кыргызстан — 81 процент (140 370), Украина — 40 процентов (6 070 218), Казахстан — 36 процентов (2313378), Россия — 17 процентов (33 270 854), Беларусь 12 процентов (1 012 062) и т.д.

Пятерка стран-экспортеров вина выглядит так: Россия (33 270 854), Украина (6 070 218), Китай (4 113 328), Казахстан (2 313 378) и Польша (2 121 474).






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