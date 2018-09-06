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Мамука Бахтадзе обращается к грузинским бизнесменам, активно подключиться к процессу возврата НДС


06.09.2018   16:55
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе призывает предпринимателей и грузинские компании, активно подключиться к процессу возврата НДС.

Как заявил Бахтадзе на сегодняшнем брифинге, возврат НДС начался с первого января этого года и к сентябрю, частному сектору возвращено 280 млн. лари.

«Мы сделали очень важный шаг с 1 января текущего года в связи с очень болезненной темой, это система возврата НДС. Сегодня 280 миллионов лари уже выданы частному сектору, но и здесь есть некоторые стереотипы. К сожалению, у прежнего правительства есть очень болезненный опыт возврата НДС грузинскому бизнесу, поскольку возврат НДС напрямую был связан с тем, чтобы в предприятие должны были обязательно войти или налоговые органы или финансовая полиция. Это была очень вредная практика, которая нанесла большой ущерб грузинскому бизнесу. Я хотел призвать предпринимателей и грузинские компании к большей активности, заполнять заявки.

Наша цель – вернуть грузинским компаниям в этом году сумму в размере полумиллиарда лари. Этот процесс очень комфортен, прост и очень дружелюбен. Я понимаю, что прошлый опыт в этой части был очень тяжелым, но мы должны совместно устанавливать правила современной, новой, справедливой игры. Я призываю грузинский бизнес максимально активно подключиться к процессу», — сказал Мамука Бахтадзе.






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