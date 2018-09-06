Шведские парламентские партии выступили против «Северного потока - 2»

06.09.2018 20:56 Все парламентские партии Швеции выступили против постройки российского газопровода "Северный поток - 2". Об этом в среду сообщило Sverige Radio.



В частности, уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам сотрудничества с Евросоюзом, бывшая министр обороны страны Карин Энстрём указала, что проект не вписывается в общую экологическую политику ЕС. Евросоюз, пояснила Энстрём, стремится увеличить в производстве энергии долю экологически чистых возобновляемых источников. Между тем повышение зависимости от ископаемого газа прямо противоречит такой программе.



С иных позиций проект раскритиковал депутат Европарламента от Христианско-демократической партии Ларс Адактуссон. "Россия не соблюдает международное право, - указал он, напомнив о войне с Грузией и агрессии против Украины, в частности об аннексии Крыма. - Поэтому важно найти другие способы обеспечить производство электроэнергии, а не зависеть от России".



Присутствие России в непосредственной близости от шведского побережья, отметил Адактуссон, угрожает безопасности страны.



Член Партии зеленых Юнас Эрикссон, возглавляющий в Риксдаге комитет по связям с ЕС, в свою очередь, отметил, что Стокгольм столкнулся со сложностями в применении норм международного права для остановки проекта "Северный поток - 2". Он одобрил инициативу Еврокомиссии изменить законодательство ЕС. Это, пояснил депутат, позволит заблокировать постройку газопровода.



Коллега Эрикссона по комитету, депутат от Левой партии Йенс Хольм отметил, что остановить проект возможно, но для этого надо действовать быстро, поскольку строительство трубопровода планируется завершить уже через год с небольшим.



"Северный поток - 2" должен пройти по дну Балтийского моря в территориальных водах пяти стран - Германии, Швеции, Финляндии, Дании и России. Газопровод предполагается запустить к концу 2019 года. Стоимость его строительства оценивается в 9 с половиной миллиардов евро. Ожидается, что по газопроводу в Германию ежегодно будет поступать около 55 миллиардов кубометров газа. 3 мая в Германии была начата постройка наземного стыковочного пункта. 15 мая начались работы по строительству газопровода в германских территориальных водах.



Дания - единственная страна из упомянутых пяти, которая до сих пор не оформила разрешение на постройку "Северного потока - 2". Премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что 10 августа компания Nord Stream 2 - оператор строительства газопровода - сообщила о подаче властям Дании заявки на альтернативный маршрут в обход датских территориальных вод. В качестве альтернативы основному выбран маршрут протяженностью 175 километров в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море к северо-западу от острова Борнхольм.



Против постройки "Северного потока - 2" активно выступают Украина и ряд восточноевропейских стран - членов НАТО. В Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Чехии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции заявляли, что сохранение транзита газа через Украину необходимо для обеспечения не только энергетической безопасности, но и политической стабильности в регионе.



В середине августа СМИ сообщили, что США уже в ближайшие недели могут ввести санкции против компаний, причастных к постройке газопровода. Инвестиции в проект сделали пять западных компаний: германские Wintershall и Uniper, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell и французская Engie.















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