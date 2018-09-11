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Служба доходов ошибочно заставила магазины убрать с прилавков табачные изделия


11.09.2018   12:04
Несколько дней назад сотни торговых объектов Грузии получили пояснение из Службы доходов Министерства финансов о поправках в законе. В письме Службы доходов было написано, что предпринимательским субъектам запрещается размещение табачных изделий так, чтобы они были видны изнутри и снаружи объекта.

В письме было написано:

"Запрещается реализация табачной продукции, табачного аксессуара, и/или устройства для потребления табака на витрине, витраже, прилавке, полке, или иначе так, чтобы он был виден. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 2 000 лари".

После этого заявления Службы доходов, в страхе быть оштрафованными магазины убрали из прилавков табачную продукцию, и перенесли ее в скрытое для потребителей место.

Однако это письмо содержало неточность, поскольку 1 сентября 2018 года вступила в силу только та статья закона "О контроле табака", которая запрещает внешнюю видимость табачного изделия. Внутри объекта зримое размещение табака по-прежнему допускается.

Служба доходов признает неточность, из-за чего на веб странице службы после рассылки этих писем предупреждение было опубликовано в измененном тексте.

"Запрещается реализация табачной продукции, табачного аксессуара, или/и устройства, предназначенного для потребления табака, на витрине, витраже, прилавке, полке, или иначе, так, чтобы он был виден с внешней стороны соответствующего объекта. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 2 000 лари".

С 1 января 2021 года магазинам придется убрать табачную продукцию и с прилавков. В это время вступит в силу та статья закона "О контроле табака", которая полностью запретит их видимость в пунктах реализации табака.







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