Служба доходов ошибочно заставила магазины убрать с прилавков табачные изделия

11.09.2018 12:04 Несколько дней назад сотни торговых объектов Грузии получили пояснение из Службы доходов Министерства финансов о поправках в законе. В письме Службы доходов было написано, что предпринимательским субъектам запрещается размещение табачных изделий так, чтобы они были видны изнутри и снаружи объекта.



В письме было написано:



"Запрещается реализация табачной продукции, табачного аксессуара, и/или устройства для потребления табака на витрине, витраже, прилавке, полке, или иначе так, чтобы он был виден. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 2 000 лари".



После этого заявления Службы доходов, в страхе быть оштрафованными магазины убрали из прилавков табачную продукцию, и перенесли ее в скрытое для потребителей место.



Однако это письмо содержало неточность, поскольку 1 сентября 2018 года вступила в силу только та статья закона "О контроле табака", которая запрещает внешнюю видимость табачного изделия. Внутри объекта зримое размещение табака по-прежнему допускается.



Служба доходов признает неточность, из-за чего на веб странице службы после рассылки этих писем предупреждение было опубликовано в измененном тексте.



"Запрещается реализация табачной продукции, табачного аксессуара, или/и устройства, предназначенного для потребления табака, на витрине, витраже, прилавке, полке, или иначе, так, чтобы он был виден с внешней стороны соответствующего объекта. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 2 000 лари".



С 1 января 2021 года магазинам придется убрать табачную продукцию и с прилавков. В это время вступит в силу та статья закона "О контроле табака", которая полностью запретит их видимость в пунктах реализации табака.

















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