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Нашей целью должен быть европейский рынок -- Мамука Бахтадзе


11.09.2018   19:30
Я считаю, что нашей целью должен быть европейский рынок, поскольку Евросоюз является нашим главным торговым партнером. Именно в этом состоит наша стратегия - заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на тбилисской международной конференции Института Маккейна и Центра исследования экономической политики в ответ на вопрос о роли Грузии в сегодняшнем мире.

Главный редактор "Financial Time" Эдвард Лус поинтересовался, нет ли необходимости уделить больше внимания инициативе "Один пояс- один путь" с учетом того, что Грузия находится на перекрестке цивилизаций, Китай строит мощную инфраструктуру, чтобы связать Восточную Азию и Европу, и может превратиться противовесом России.

Премьер отметил, что у Грузии есть договор о свободной торговле с Китаем, который становится все более активным в странах, находящихся вдоль современного шелкового пути.

"Грузия - ворота для стран, не имеющих выход к морю, таких как Армения, Казахстан, Кыргызстан и др. Разумеется, у Грузии есть своя роль в этих инфраструктурных проектах. Китай будет все более активно принимать участие в экономической жизни этих стран, но наши стремления, прежде всего, касаются вступления в Евросоюз, что влияет на нашу экономическую стратегию. Именно поэтому я считаю, что нашей целью должен быть европейский рынок, поскольку Евросоюз является нашим главным партнером. Именно в этом состоит наша стратегия"- отметил Мамука Бахтадзе.







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