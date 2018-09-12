Великобритания на первом месте в мире по экспорту марихуаны

12.09.2018 11:19 Согласно исследованию ООН, по легальному производству и экспорту марихуаны на первом месте в мире Великобритания (Объединенное Королевство). В исследовании ближайшие данные даются за 2016 год, согласно которому в 2016 году по сравнению с 2015 годом производство марихуаны в Британии удвоилось, и в течение одного года получили 95 тонн урожая марихуаны. 45% марихуаны, использованной в медицинской и научной цели в мире, приходится на Британию. Британия получила 95 тонн марихуаны на 117 гектарах.



Наряду с производством, Британия является крупнейшим экспортером марихуаны. В 2016 году вывезли на экспорт 2,1 тонну марихуаны, что составляет 70% мирового экспорта.



На втором месте по легальному производству марихуаны Канада, где в 2016 году произвели 81 тонны марихуаны. Третье место занимает Португалия с 21 тонной.



Напомним, что на заседании большинства, проведенном в офисе партии «Грузинская мечта» 10 сентября, представители МВД ознакомили депутатов с рабочим вариантом законодательного проекта, который предполагает именно начало производства марихуаны в целях экспорта.



Согласно рабочему варианту проекта, производство марихуаны будет объявлено лицензированной деятельностью. При этом предметом обсуждения является версия, по которой будет объявлен международный конкурс, и, следовательно, победивший лицензиант будет выявлен посредством конкурса. Предположительно, в лицензионных условиях будет определен географический ареал, количество производства марихуаны в Грузии и т.д.



Данную информацию подтвердили и в МВД Грузии. Там отметили, что правительство действительно работает над различными регуляциями в связи с марихуаной, в том числе над жестким ограничением реализации марихуаны. Вместе с тем в ведомстве подтверждают, что правительство рассматривает вопрос выращивания-производства марихуаны в медицинских и косметических целях для отправки на экспорт.



«Инициированные правительством законодательные изменения в связи с марихуаной предполагают жесткое ограничение реализации марихуаны. Кроме того, Министерством внутренних дел подготовлен проект, ставящий употребление марихуаны в строгие правовые рамки и ограничивающий ее употребление в определенных местах. Помимо этого, правительство рассматривает вопрос выращивания-производства марихуаны в медицинских и косметических целях для отправки на экспорт. В любом случае, внутри страны реализация марихуаны остается наказуемым в уголовном порядке», - заявили в МВД.

















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