Бахтадзе: Мы предпринимаем очень эффективные шаги с точки зрения привлечения инвестиций

12.09.2018 11:37 Учитывая экономическую турбулентность в целом в регионе, еще более ценна растущая убежденность инвесторов в том, что наша экономика вырастет еще больше и вырастет в направлении очень важных секторов, - об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе перед началом заседания правительства, оценивая данные Грузстата касательно показателей прямых иностранных инвестиций и реинвестирования.



«Как известно, у нас положительные тенденции в плане прямых иностранных инвестиций, во 2-м квартале 2018 года объем инвестиций достиг почти 390 долларов США, что на 9,5 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Также вырос и составил почти 180 миллионов долларов показатель реинвестирования. Эти числа являются еще одним доказательством того, что с точки зрения привлечения инвестиций мы предпринимаем очень эффективные шаги, учитывая экономическую турбулентность в целом, в регионе, еще более ценно, что у инвесторов увеличивается убежденность в том, что наша экономика вырастет еще больше и вырастет в направлении очень важных секторов», - заявил Мамука Бахтадзе.















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