Для лицензирования производства марихуаны в медицинских целях будет создано специальное агентство

12.09.2018 15:57 Для лицензирования культивации марихуаны в медицинских целях будет создано специальное агентство. Как заявил по завершению заседания правительства министр ВД Грузии Георгий Гахария, это агентство определит стоимость лицензии и условия конкурса.



«Для подобного регулирования обязательно должно быть создано специализированное агентство, в рамках которого будут установлены как конкретные лицензионные условия, так и будут различные лицензии различной деятельности. Это может быть выращивание, производство, переработка и т.д. Это будет строго регулируемая деятельность, у которой будет свой регулятор, где будут открыты механизмы строжайшего и эффективного контроля. Агентство определит стоимость лицензии, виды конкурса и т.д», - сообщил Гахария.















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