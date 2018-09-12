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Для лицензирования производства марихуаны в медицинских целях будет создано специальное агентство
12.09.2018 15:57
Для лицензирования культивации марихуаны в медицинских целях будет создано специальное агентство. Как заявил по завершению заседания правительства министр ВД Грузии Георгий Гахария, это агентство определит стоимость лицензии и условия конкурса.
«Для подобного регулирования обязательно должно быть создано специализированное агентство, в рамках которого будут установлены как конкретные лицензионные условия, так и будут различные лицензии различной деятельности. Это может быть выращивание, производство, переработка и т.д. Это будет строго регулируемая деятельность, у которой будет свой регулятор, где будут открыты механизмы строжайшего и эффективного контроля. Агентство определит стоимость лицензии, виды конкурса и т.д», - сообщил Гахария.
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