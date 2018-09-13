Бахтадзе: Компании в морском секторе, фактически, смогут работать в режиме нулевых налогов

13.09.2018 11:03 Вместе с правительством Аджарии мы работаем над очень важной инициативой, которая позволит нам уже с будущего года предоставить значительные налоговые льготы тем компаниям, которые занимаются обеспечением сервиса для компаний, занимающихся морским бизнесом и работающих в этом секторе, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил в ходе выступления на Международном морском форуме в Батуми.



«Это – действительно уникальная возможность. Могу сегодня озвучить несколько принципов. Компании, в этом секторе смогут работать, фактически, в режиме нулевых налогов, у них будет доступ к уникальным электронным сервисам, они смогут рекрутировать в очень комфортной среде, в то же время, произойдет полная гармонизация нашего законодательства с международными стандартами и много другое», — отметил Мамука Бахтадзе.



Премьер-министр Грузии также уделил внимание развитию национального производства.



«Для роста экспорта, привлечения большего количества прямых иностранных инвестиций, внедрения в стране современных технологий и инноваций и полноценной интеграции Грузии в международные экономические процессы очень важно развитие национального производства и у транспорта в этой части особенная и уникальная роль. Транспорт и энергетика являются именно теми двумя отраслями, которые должны опережать развитие национальной экономки», — отметил Мамука Бахтадзе.















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