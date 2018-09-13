Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бахтадзе: Компании в морском секторе, фактически, смогут работать в режиме нулевых налогов


13.09.2018   11:03
Вместе с правительством Аджарии мы работаем над очень важной инициативой, которая позволит нам уже с будущего года предоставить значительные налоговые льготы тем компаниям, которые занимаются обеспечением сервиса для компаний, занимающихся морским бизнесом и работающих в этом секторе, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил в ходе выступления на Международном морском форуме в Батуми.

«Это – действительно уникальная возможность. Могу сегодня озвучить несколько принципов. Компании, в этом секторе смогут работать, фактически, в режиме нулевых налогов, у них будет доступ к уникальным электронным сервисам, они смогут рекрутировать в очень комфортной среде, в то же время, произойдет полная гармонизация нашего законодательства с международными стандартами и много другое», — отметил Мамука Бахтадзе.

Премьер-министр Грузии также уделил внимание развитию национального производства.

«Для роста экспорта, привлечения большего количества прямых иностранных инвестиций, внедрения в стране современных технологий и инноваций и полноценной интеграции Грузии в международные экономические процессы очень важно развитие национального производства и у транспорта в этой части особенная и уникальная роль. Транспорт и энергетика являются именно теми двумя отраслями, которые должны опережать развитие национальной экономки», — отметил Мамука Бахтадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Количество полетов в воздушном пространстве Грузии возросло на 9%
Грузинское вино привело в восторг американских импортеров
Производство конопли требует определенных агрономических знаний - Минсельхоз
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми ограбили отделение Сбербанка (+видео)
Вернувшийся из Сирии абхазский погиб «премьер» в ДТП в Абхазии
Премьер Грузии оценил ситуацию на оккупированных территориях как гуманитарную катастрофу
Пианист Давид Аладашвили провел концерт классической музыки на Ингурском мосту
США включили Сирию в список стран, в отношении которых вводятся ограничения за признание оккупированных регионов Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии посетит Армению с официальным визитом
Евкурова в третий раз избрали главой Ингушетии
Ильхам Алиев пригласил президента Хорватии в Азербайджан
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна