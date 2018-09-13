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Бахтадзе: Правительство Грузии осуществляет важные инициативы, чтобы наша страна стала международным хабом


13.09.2018   11:09
Правительство Грузии осуществляет важные инициативы, чтобы наша страна стала международным инвестиционным, коммуникационным, транспортным, логистическим, туристическим и финансовым хабом, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил в ходе выступления на Международном морском форуме в Батуми.

«Грузия позиционирует себя, как морскую страну и наша цель, осуществить популяризацию этого позиционирования по всему миру.

Главная цель этого форума, чтобы Грузия стала местом скопления международных морских, логистических, судоходных и финансовых институтов, где будут рассматриваться важные вопросы. Дня нас особо ценным является обсуждение и обмен опытом с представителями тех стран и организаций, у которых есть большой опыт этого», — заявил Мамука Бахтадзе.

По словам премьер-министр Грузии, благоприятная география и уникальное местоположение помогают Грузии стать региональным хабом по многим направлениям.

«Именно с этой целью правительство Грузии осуществляет важные инициативы, чтобы наша страна стала международным инвестиционным, коммуникационным, транспортным, логистическим, туристическим и финансовым хабом. Это – тот путь, которые позволяет максимально усвоить потенциал не только Грузии, но и всего региона и существенно изменит экономическое положение Грузии. Грузия является воротами для восьми стран, у которых нет выхода в море. Это – огромная ответственность, и в то же время, большая возможность», — заявил Мамука Бахтадзе.






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