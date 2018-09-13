|
|
Бахтадзе: Правительство Грузии осуществляет важные инициативы, чтобы наша страна стала международным хабом
13.09.2018 11:09
Правительство Грузии осуществляет важные инициативы, чтобы наша страна стала международным инвестиционным, коммуникационным, транспортным, логистическим, туристическим и финансовым хабом, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил в ходе выступления на Международном морском форуме в Батуми.
«Грузия позиционирует себя, как морскую страну и наша цель, осуществить популяризацию этого позиционирования по всему миру.
Главная цель этого форума, чтобы Грузия стала местом скопления международных морских, логистических, судоходных и финансовых институтов, где будут рассматриваться важные вопросы. Дня нас особо ценным является обсуждение и обмен опытом с представителями тех стран и организаций, у которых есть большой опыт этого», — заявил Мамука Бахтадзе.
По словам премьер-министр Грузии, благоприятная география и уникальное местоположение помогают Грузии стать региональным хабом по многим направлениям.
«Именно с этой целью правительство Грузии осуществляет важные инициативы, чтобы наша страна стала международным инвестиционным, коммуникационным, транспортным, логистическим, туристическим и финансовым хабом. Это – тот путь, которые позволяет максимально усвоить потенциал не только Грузии, но и всего региона и существенно изменит экономическое положение Грузии. Грузия является воротами для восьми стран, у которых нет выхода в море. Это – огромная ответственность, и в то же время, большая возможность», — заявил Мамука Бахтадзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна