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Делегация Чехии заинтересовалась инфраструктурными проектами Грузии


13.09.2018   17:47
В Министерстве регионального развития и инфраструктуры Грузии сегодня гостили министр индустрии и торговли Чехии Марта Новакова, вице-президент торговой палаты Боривож Минар, и представители более чем 20 бизнес компаний.

Гостей приняли заместитель министра Григол Кация, заместитель председателя Департамента автомобильных дорог Леван Купаташвили, и заместитель директора компании объединенного водоснабжения Майя Гикошвили.

Марта Новакова и представители чешских бизнес компаний заинтересовались текущими и запланированными в Грузии инфраструктурными проектами.

Грузинская сторона проинформировала гостей о мероприятиях, которые будут осуществляться в дорожном направлении, и в рамках строительства-реабилитации систем водоснабжения - водоотвода.

Разговор коснулся также правил, и регуляций участия в тендерах.

Сегодня же в Тбилиси состоялся грузинско-чешский бизнес-форум, цель которого углубление экономического сотрудничества между двумя странами.







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