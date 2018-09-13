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Делегация Чехии заинтересовалась инфраструктурными проектами Грузии
13.09.2018 17:47
В Министерстве регионального развития и инфраструктуры Грузии сегодня гостили министр индустрии и торговли Чехии Марта Новакова, вице-президент торговой палаты Боривож Минар, и представители более чем 20 бизнес компаний.
Гостей приняли заместитель министра Григол Кация, заместитель председателя Департамента автомобильных дорог Леван Купаташвили, и заместитель директора компании объединенного водоснабжения Майя Гикошвили.
Марта Новакова и представители чешских бизнес компаний заинтересовались текущими и запланированными в Грузии инфраструктурными проектами.
Грузинская сторона проинформировала гостей о мероприятиях, которые будут осуществляться в дорожном направлении, и в рамках строительства-реабилитации систем водоснабжения - водоотвода.
Разговор коснулся также правил, и регуляций участия в тендерах.
Сегодня же в Тбилиси состоялся грузинско-чешский бизнес-форум, цель которого углубление экономического сотрудничества между двумя странами.
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