Делегация Чехии заинтересовалась инфраструктурными проектами Грузии

13.09.2018 17:47 В Министерстве регионального развития и инфраструктуры Грузии сегодня гостили министр индустрии и торговли Чехии Марта Новакова, вице-президент торговой палаты Боривож Минар, и представители более чем 20 бизнес компаний.



Гостей приняли заместитель министра Григол Кация, заместитель председателя Департамента автомобильных дорог Леван Купаташвили, и заместитель директора компании объединенного водоснабжения Майя Гикошвили.



Марта Новакова и представители чешских бизнес компаний заинтересовались текущими и запланированными в Грузии инфраструктурными проектами.



Грузинская сторона проинформировала гостей о мероприятиях, которые будут осуществляться в дорожном направлении, и в рамках строительства-реабилитации систем водоснабжения - водоотвода.



Разговор коснулся также правил, и регуляций участия в тендерах.



Сегодня же в Тбилиси состоялся грузинско-чешский бизнес-форум, цель которого углубление экономического сотрудничества между двумя странами.

















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