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Размер лицензии на легальный оборот конопли составит 25 000 лари
14.09.2018 18:48
По инициативе правительства, посев, разведение, культивация, переработка, перевозка, и экспорт конопли на территории Грузии, а также производство и экспорт парфюмерно-косметической и фармацевтической продукции, содержащей коноплю, становится лицензионной деятельностью.
В данном направлении осуществляются поправки в законе "О лицензионном и разрешительном сборе", которыми устанавливается размер лицензионного сбора за данную деятельность.
Лицензии, связанные с деятельностью легального оборота конопли, определены в размере 25 000 лари. В частности:
- Лицензия посева, разведения, и культивации растения конопли в медицинских целях – 25 000 лари;
- Лицензия посева, разведения, и культивации растения конопли в промышленных целях – 25 000 лари;
- Лицензия переработки растения конопли в медицинских целях- 25 000 лари;
- Лицензия переработки растения конопли в промышленных целях – 25 000 лари;
- Лицензия перевозки растения конопли/ переработанного растения конопли и/или изготовленной из него продукции- 25 000 лари;
- Лицензия производства парфюмерно-косметической продукции, содержащей растение коноплю - 25 000 лари;
- Лицензия производства фармацевтической продукции, содержащей коноплю - 25 000 лари;
- Лицензия экспорта фармацевтической продукции, содержащей переработанное растение коноплю или/и содержащей растение коноплю - 25 000 лари;
- Лицензия экспорта переработанного в промышленных целях растения конопли или/и парфюмерно-косметической продукции содержащей растение коноплю - 25 000 лари;
- Лицензия импорта семян или/и саженца растения конопли в промышленных или/и медицинских целях- 25 000 лари;
Законодательный пакет подготовлен Министерством внутренних дел.
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