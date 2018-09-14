Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Размер лицензии на легальный оборот конопли составит 25 000 лари


14.09.2018   18:48
По инициативе правительства, посев, разведение, культивация, переработка, перевозка, и экспорт конопли на территории Грузии, а также производство и экспорт парфюмерно-косметической и фармацевтической продукции, содержащей коноплю, становится лицензионной деятельностью.

В данном направлении осуществляются поправки в законе "О лицензионном и разрешительном сборе", которыми устанавливается размер лицензионного сбора за данную деятельность.

Лицензии, связанные с деятельностью легального оборота конопли, определены в размере 25 000 лари. В частности:

- Лицензия посева, разведения, и культивации растения конопли в медицинских целях – 25 000 лари;
- Лицензия посева, разведения, и культивации растения конопли в промышленных целях – 25 000 лари;
- Лицензия переработки растения конопли в медицинских целях- 25 000 лари;
- Лицензия переработки растения конопли в промышленных целях – 25 000 лари;
- Лицензия перевозки растения конопли/ переработанного растения конопли и/или изготовленной из него продукции- 25 000 лари;
- Лицензия производства парфюмерно-косметической продукции, содержащей растение коноплю - 25 000 лари;
- Лицензия производства фармацевтической продукции, содержащей коноплю - 25 000 лари;
- Лицензия экспорта фармацевтической продукции, содержащей переработанное растение коноплю или/и содержащей растение коноплю - 25 000 лари;
- Лицензия экспорта переработанного в промышленных целях растения конопли или/и парфюмерно-косметической продукции содержащей растение коноплю - 25 000 лари;
- Лицензия импорта семян или/и саженца растения конопли в промышленных или/и медицинских целях- 25 000 лари;

Законодательный пакет подготовлен Министерством внутренних дел.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Китайские банки присоединились к санкциям против России
Агентство «Производи в Грузии» организовало встречу с местными бизнес-субъектами в Батуми
Туризм принес Грузии рекордный доход в августе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
50 человек только из одного села Гальского района уехали на заработки в Польшу
Евросоюз осудил ситуацию с правами человека на оккупированных территориях Грузии
В Сухуми ограбили отделение Сбербанка (+видео)
Вернувшийся из Сирии абхазский погиб «премьер» в ДТП в Абхазии
Премьер Грузии оценил ситуацию на оккупированных территориях как гуманитарную катастрофу
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Азербайджана встретился с министром обороны Израиля
В МВД Грузии рассказали о 14 наркоторговцах, задержанных в августе
Глава Полиции Армении не исключает, что могла быть организована прослушка и его телефонных разговоров
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна