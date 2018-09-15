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Импортеры вин из КНР знакомятся с представителями винных компаний Грузии


15.09.2018   14:12
Делегация китайских импортеров вин во главе с руководителем компании Meiburg Wine Media, магистром вина Деброй Мейбург находится с рабочим визитом в Грузии, об этом сообщила администрациа Национального агентства вина Грузии.

Гости посетили Картли и Кахети и осмотрели предприятия грузинских винных компаний. В Тбилиси для них состоялась дегустация вин 27 грузинских компаний.

По словам Д. Мейбург, в состав делегации входят импортеры, которые специализируются на уникальных сортах вин. "Прошлый опыт показал, что подобная активность дает хорошее результаты. Например, грузинские вина за последние четыре года переместились в КНР с 18 на 9-е место. Мы все восхищены таким успехом грузинского вина на азиатском рынке. На этот раз наша задача -- популяризировать грузинские вина не только среди импортеров вина, но и среди потребителей. Мы постараемся привлечь к грузинским винам максимальное внимание потребителей", -- отметила Д. Мейбург.

КНР среди экспортеров грузинского вина занимает третье место. За восемь месяцев нынешнего года в эту страну экспортировано более 4 млн бутылок грузинских вин, заявляют в Национальном агентстве вина.






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