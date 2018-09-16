Трамп предложил компании Apple перенести производство в США

16.09.2018 15:02 Президент США Дональд Трамп предложил компании Apple перенести свое производство из Китая в США. Об этом Трамп написал в своем Twitter.



“Цена на (продукцию) Apple может вырасти из-за огромных пошлин, которыми мы можем обложить Китай – но есть простое решение, в котором были бы нулевые налоги и настоящие налоговые стимулы. Производите свои товары в США, а не в Китае”, – написал Трамп.



Кроме того, Трамп также призвал компанию начать строить новые заводы.















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