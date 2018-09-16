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Трамп предложил компании Apple перенести производство в США
16.09.2018 15:02
Президент США Дональд Трамп предложил компании Apple перенести свое производство из Китая в США. Об этом Трамп написал в своем Twitter.
“Цена на (продукцию) Apple может вырасти из-за огромных пошлин, которыми мы можем обложить Китай – но есть простое решение, в котором были бы нулевые налоги и настоящие налоговые стимулы. Производите свои товары в США, а не в Китае”, – написал Трамп.
Кроме того, Трамп также призвал компанию начать строить новые заводы.
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