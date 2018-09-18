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Руководитель "Объединения аэропортов Грузии" покинула должность
18.09.2018 15:14
Руководитель «Объединения аэропортов Грузии» Кети Алексидзе покинула должность.
В пресс-службе организации не конкретизируют о причинах отставки Алексидзе но поясняют, что она покинула должность на основании собственного заявления.
Первый канал попытался связаться с Алексидзе, но она не отвечала на звонки.
Кети Алексидзе занимала пост руководителя «Объединения аэропортов Грузии» с 2010 года.
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