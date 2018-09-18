Руководитель "Объединения аэропортов Грузии" покинула должность

18.09.2018 15:14 Руководитель «Объединения аэропортов Грузии» Кети Алексидзе покинула должность.



В пресс-службе организации не конкретизируют о причинах отставки Алексидзе но поясняют, что она покинула должность на основании собственного заявления.



Первый канал попытался связаться с Алексидзе, но она не отвечала на звонки.



Кети Алексидзе занимала пост руководителя «Объединения аэропортов Грузии» с 2010 года.















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