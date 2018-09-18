Нато Чхеидзе: Мы отказались от коррупционной сделки, потому OGT и закрыто

18.09.2018 16:03 "Именно потому, что эту схему Заза (Окуашвили) не принял, фабрика Зазы, давайте скажем так, сейчас закрыта, а та фабрика, что у Чхартишвили, работает, функционирует"- заявила в эфире "Рустави 2" депутат партии "Альянс патриотов", и супруга бизнесмена, руководителя "Омега групп" Зазы Окуашвили, Нато Чхеидзе.



В эфире "Рустави 2" была опубликована скрытая запись, в которой, предположительно, бизнесмены Вано Чхартишвили, Заза Окуашвили, и акционер компании "Тбилиси табак" Ираклий Чубинашвили говорят о разделе "Омега группы", и создании из ее активов новых холдинговых компаний, из которых по 25% доли стала бы собственностью "Омега группы" и "Тбилисского табака", а 50% пошли бы в организацию, которую участники разговора называли "фондом". По информации Нато Чхеидзе, в действительности этим фондом была бы "Грузинская мечта".



"Это обычная коррупционная сделка, это то, что надо вступить в существующий в стране коррупционный водоворот, и Заза, разумеется, не стал бы, и не сделал это, поэтому сегодня OGT закрыто, не работает, там нет сотрудников, они ничего не могут производить, это результат того, что он не принял эту схему"- говорит Чхеидзе.



"У "Омега группы" 51 миллиона задолженности перед государством. Подавляющая часть этого долга связана с компанией по производству табака OGT, которая в минувшие годы избегала платить налог на акциз произведенных ею сигарет.



"Одной из составных "Омега группы" является телекомпания "Иберия", именно переоформление долей телевидения был главным вопросом опубликованных в прошлом скрытых записей. Бывший министр спорта, и член наблюдательского совета железной дороги Леван Кипиани взамен за уступку "Иберии" и большой взятки обещал Окуашвили уладить финансовые проблемы OGT. Кипиани сказал в скрытых записях, что деньги для "урегулирования дела" были предназначены для Учи Мамацашвили.



После публикации записи прокуратура начала расследование, сегодня был на дознании Леван Кипиани.



12 сентября премьер-министр Мамука Бахтадзе сказал, что "владение телекомпанией не освобождает "Омега группу" от налогов. По словам членов кабинета министров, заявления "Омега группы" служат только тому, чтобы не платить налоги.



"Иберия" и в начале 2018 года обвиняла правительство в давлении, тогда премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что телекомпания шантажировала государство.



Заза Окуашвили является одним из богатейших людей Грузии, в 1991 году он создал "Омега группу", в которую входит "Омега моторс". Сегодня "Омега Моторс" является официальным дилером BMW, Bentley, Opel, Chevrolet, Maserati, Iveco и Mini. В состав "Омеги" входит предприятие по производству сигарет OGT. Заза Окуашвили основал телекомпанию OGT в 2000 году.



Заза Окуашвили так же, как и его супруга Нато Чхеидзе, являются членами "Альянса патриотов". Нато Чхеидзе член парламента Грузии, а Окуашвили единственный депутат "Альянса патриотов" в Верховном совете Аджарии.

















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