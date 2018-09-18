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Перевозчики зерна дали министру финансов срок до завтрашнего вечера


18.09.2018   20:31
Водители грузовиков, дают министру финансов срок до завтрашнего вечера. По заявлению участников акции, проходящей у терминала на территории Лило, если министр финансов не изменит решение о запрете сухопутного импорта пшеницы, акции примут масштабный характер.

«Мы не примиримся с тем, что без куска хлеба остаются столько людей и в без того нуждающейся стране. Мы не разойдемся, пока не добьемся своего. Говорят о содействии малому бизнесу, а теперь отбирают у людей малый бизнес. Кто-то увидел, что въезжают и выезжают столько машин, подумали, что дело хорошее, давай, мол, мы сделаем, и теперь это выполняют. Все это происходит под лоббированием правительства», - заявил водитель грузовика Джумбер Ломидзе.

Кроме того, по заявлению участников акции, в этом бизнес включены, по меньшей мере, 10 000 человек, которые остаются без средств. По их же информации, импорт пшеницы морским путем сделает расходы значительно дороже.






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