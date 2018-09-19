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Президент OPIC: Мы считаем Грузию центром торговли и портов


19.09.2018   15:06
Мы считаем Грузию самым успешным партнером, поскольку ее экономика является открытой для делания бизнеса, - об этом заявил президент OPIC Рей Уошберн после встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, сообщили в пресс-службе премьер-министра.

«По их информации, для капиталовложения OPIC сейчас рассматривает темы нескольких портов.
«Мы желаем осуществить инвестиции и в холодильном хозяйстве. Хотим развивать деятельность в Грузии и в направлении информационных технологий. Таким образом, мы очень активны. Ныне рассматриваются планы на будущее и нас весьма радуют достигнутое страной продвижение вперед и перспективы экономического роста. Наши приоритеты – это логистика и мы считаем Грузию центром торговли и портов. Эта тема для нас очень актуальна. Логистика, туризм, холодная цепь транспортировки товара, холодильные хозяйства. Считаем, что это будет кстати и для аграрного сектора и для экспорта», - заявил Рей Уошберн.

По его словам, от премьера он получил информацию о растущих цифрах туризма. Соответственно, растет потребность в гостиницах и как он отметил, OPIC будет активничать и в этом направлении.






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