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Представители инициативной группы перевозчиков пшеницы встретятся с министром финансов


19.09.2018   15:49
Представители инициативной группы перевозчиков пшеницы, которые проводят акцию у экономической зоны в Лило, встретятся с министром финансов Иване Мачавариани. Об этом сообщает корреспондент Первого канала. Остальные участники протеста остаются на месте.

Демонстранты требуют от министра финансов Грузии отменить приказ, согласно которому в стране запрещается транспортировка пшеницы на автотранспортных средствах.

Водители, которые перевозят пшеницу сухопутным путем, перекрыли дорогу у экономической зоны в Лило трайлерами. По их словам, для принятия окончательного решения у министра финансов есть срок до 18:00. Они заявляют, что если министр не отменит приказ и не разрешит перевозку пшеницы автотранспортными средствами, водители начнут масштабные акции протеста.






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