Ограничения на импорт зерна в Грузии отложены до конца года

19.09.2018 17:51 Правительство Грузии отложило решение о запрете на ввоз или вывоз пшеницы или пшенично-ржаной муки на автотранспорте до конца года, заявил министр финансов Грузии Иване Мачавариани в эфире Первого канала.



Правительство Грузии запретило транспортировку пшеницы или муки автотранспортом 15 сентября. Позже этот запрет отложили до 1 октября, но этого оказалось недостаточно для компаний импортеров. Они начали проводить акции протеста в Тбилиси.



"До конца года ограничения будут отложены, работа продолжится и мы разработаем менее болезненный вариант" - сказал Мачавариани.



В среду представители компаний-импортеров и водители трейлеров, который третий день проводят акцию протеста, перекрыли въезд в экономическую зону оформления в пригороде Тбилиси - Лило. Они потребовали до 18:00 отменить решение о задействовании запрета с 1 октября и пригрозили прибегнуть к масштабным акциям протеста.



"Если сегодня вечером наши требования не удовлетворят, ситуация станет неуправляемой. У этих людей не остается другого выхода", - сказал ранее основатель компании по импорту пшеницы ООО "Алаверди" Гия Каихосрошвили.



Митингующие частично добились своего. Что они планируют делать в дальнейшем, пока не известно.















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