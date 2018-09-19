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В Тбилиси пройдет фестиваль грузинского вина
19.09.2018 20:22
Фестиваль грузинского вина пройдет в Тбилиси 13 октября, говорится в сообщении на странице мероприятия в соцсети Facebook.
Производители вина, а также любители и знатоки этого напитка соберутся в районе Старого Тбилиси, на улицах Шардена и Сиони. В фестивале примут участие малые, средние и крупные винодельни.
Как отмечается, мероприятие предлагает множество развлечений, включая дегустацию вин, ярмарку винной продукции, выставку-продажу уникальных сортов грузинского сыра, а также сухофруктов.
Ожидается выступление актерской труппы Тбилисского театра движения Кахи Бакурадзе, фольклорные представления, шоу артистов пантомимы и праздничный фейерверк.
Фестиваль грузинского вина будет принимать гостей с 12:00 до 19:00. Посещение мероприятия свободное. Организаторы фестиваля — винный онлайн-магазин allwine.ge и компания "Меидан Групп".
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