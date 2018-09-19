Служба аудита обнаружила нарушения в Минэкономики

19.09.2018 20:57 Опубликовано еще одно шумное заключение Службы аудита, касающееся периода бытности министром еще одного члена команды Георгия Квирикашвили. В заключении написано, что в период министра Дмитрия Кумсишвили вызывают подозрение 4 миллиона лари, выданные в виде надбавок в Министерстве экономики. По документу, порождает вопросы также количество сотрудников, поскольку утвержденные штатные единицы и количество реально работающих не совпадают друг с другом.



Предположительное нарушение связано с проектом Минэкономики "Производи в Грузии". Аудиторы пишут, что "Производи в Грузии" нанял 4 компании-подрядчика, которые должны были проверить, насколько в целевом назначении расходовались полученные из проекта средства.



В заключении сказано, что после проверки проекта компании-подрядчики не исполняли обязательства должным образом. По словам аудиторов, все 46 бенефициаров не выполнили предусмотренные контрактом условия.



"У этих подрядчиков есть обязательство составить отчет мониторинга о том, как уже затем бенефициары осуществляют эту программу. То есть тратятся ли полученные средства в целевом назначении. Оказалось, что эти компании либо не полностью, либо вообще не представляли такую информацию в ЮЛПП "Производи в Грузии"- заявил начальник департамента аудита Торнике Шермадини.



В заключении сказано, что выдача надбавок происходила необоснованно без указания конкретной даты, и целевого назначения работы.



"Во время выдачи надбавки законодательство требует должным образом обосновать, для чего ее выдали. Вообще, по законодательству можно выдать надбавку за сверхурочную работу, работу в выходные дни, и работу в праздничные дни"- заявил начальник департамента аудита Торнике Шермадини.

















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