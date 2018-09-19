Внешняя торговля Грузии за январь-август 2018 года

19.09.2018 21:10 По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 19 сентября, внешнеторговый оборот Грузии за первые восемь месяцев 2018 года увеличился на 22,6% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составил 8,1 млрд долларов США.



Показатель экспорта по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 27,1% и достиг 2,1 млрд долларов США, объем импорта увеличился на 21% и составил 6 млрд долларов США, а отрицательный торговый оборот составил 3,3 млрд долларов США.



Внешнеторговый оборот Грузии с государствами членами ЕС за январь-август 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 21,4% и составил 2,2 млрд долларов США. Показатель экспорта в Европейский союз составил 455,8 млн долларов США, увеличившись на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А размер импорта из ЕС увеличился на 29,4% и составил 1,8 млрд долларов США.



Объем торговли Грузии со странами СНГ за январь-март 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 32,6% и составил 2,8 млрд долларов США. Экспорт в страны СНГ увеличился на 47,8% и составил 1 млрд долларов США, а импорт вырос на 29,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составил 1,7 млрд долларов США.



По данным за январь-август 2018 года, Турция по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером Грузии с 1,1 млрд долларов США, за ней следуют Россия, Китай и Азербайджан с 879,8 млн, 727,3 млн и 666,8 млн долларов США, соответственно.



За ними следуют: Украина — 433,2 млн долларов США, Армения — 405,7 млн долларов США, США — 333,8 млн долларов США, Германия — млн долларов США, Болгария — 268,8 млн долларов США, а Франция — млн долларов США.



С точки зрения экспорта крупнейшим партнером Грузии является Азербайджан с 298,9 млн долларов США, за ней следуют Россия, Турция и Армения с 280,6 млн, 182,4 млн и 177 млн долларов США, соответственно.



С точки зрения импорта крупнейшими торговыми партнерами Грузии являются Турция, Россия, Китай и Азербайджан с 939,3 млн, 599,2 млн, 582,5 млн и 367,9 млн долларов США, соответственно.







За январь-август 2018 года крупнейшую группу экспорта составили медные руды и концентраты с 319,1 млн долларов США (14,9% от общего объема экспорта). Далее следуют: реэкспорт легковых автомобилей — 243 млн долларов США (11,3% от общего объема экспорта), ферросплавы — 230,4 млн долларов США (10,7% от общего объема экспорта), вино — 122,7 млн долларов США (5,7% от общего объема экспорта), лечебные средства — 91,7 млн долларов США, спиртные напитки — 85,7 млн долларов США (4% от общего объема экспорта), сигареты — 82 млн долл. (3,8% от общего объема экспорта), минеральные воды — 71,3 млн долларов США (3,3% от общего объема экспорта), азотосодержащие удобрения — 62,2 млн долларов США (2,9% от общего объема экспорта), золото — 51,2 млн долларов США (2,4% от общего объема экспорта), другие товары — 787 млн долларов США (36,7% от общего объема экспорта).



За январь-август 2018 года нефть и нефтепродукты возглавили список импортируемых товаров с 576,9 млн долларов США (9,7% от общего объема импорта). Далее следуют медные руды и концентраты — 259,8 млн долларов США (4,4% от общего объема импорта), лечебные средства- 218,2 млн долларов США (3,7% от общего объема импорта), нефтяные газы — 184,6 млн долларов США (3,1% от общего объема импорта), телефонные аппараты — 123,5 млн долларов США (2,1% от общего объема импорта), сигареты — 109,1 млн долларов США (1,8% от общего объема импорта), ЭВМ и блоки для них — 91 млн долларов США (1,5% от общего объема импорта), газовые турбины — 81,2 млн долларов США (1,4% от общего объема импорта), пшеница — 71,5 млн долларов США (1,2% от общего объема импорта), остальные товары — 3,8 млрд долларов США (64,6% от общего объема импорта).















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