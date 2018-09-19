Приказ министра финансов Грузии, запрещающий сухопутные перевозки зерна, «Европейская Грузия» обжалует в Конституционном суде

19.09.2018 21:34 «Европейская Грузия» собирается обжаловать в Конституционном суде изданный Минфином Грузии приказ, запрещаются в Грузии сухопутные перевозки зерна. Как заявил на пленарном заседании парламента страны член «Европейской Грузии» Ираклий Абесадзе, партия вызвала министра финансов в парламент, чтобы он ответил на вопросы, однако министр уклонился от ответственности и не явился на заседание фракции.



«Регуляция, которая принята властями в связи с импортерами зерна, введена абсолютно необоснованно. Без всяких аргументов сегодня запрещена транспортировка зерна грузовыми автомобилями на территории Грузии. Это напрямую означает, что безработными останутся тысячи перевозчиков, трудозанятые в этой сфере. Это антиконституционное решение, и мы собираемся обратиться по этому вопросу в Конституционный суд. До этого «Европейская Грузия» пригласила на заседание фракции министра финансов, который должен был ответить на этот и другие важные вопросы, однако мы получили прямой отказ от исполнения действующего законодательства. Это указывает на безответственность министра финансов. А также означает, что он оставляет без ответа вопросы. Это конкретный пример того, как отрицательно отражаются вредные шаги на трудозанятости конкретных людей. Это число больше 3 тысяч, и надеемся, что это обяжет министра финансов явиться в парламент и склонит правительство своевременно изменить антиконституционное решение», - заявил Ираклий Абесадзе.



Напомним, на территории, прилегающей к зоне экономического оформления Лило, водители грузовых автомобилей несколько дней проводят протестную акцию. Они требует отмены приказа, изданного Минфином, согласно которому в Грузии запрещаются сухопутные перевозки зерна.

















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