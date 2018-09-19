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Мачавариани: Считаем, что до 1 января достаточно времени, чтобы найти устраивающий всех вариант импорта пшеницы


19.09.2018   21:45
Министр финансов Иванэ Мачавариани встретился с инициативной группой представителей компаний и индивидуальных предпринимателей, занятых автомобильными перевозками зерна.

Как сообщили в Минфине, глава ведомства ознакомил их с решением об отсрочке до 1 января задействования приказа, согласно которому ввоз и вывоз зерновых через таможенную территорию страны посредством автомобильного транспорта будет разрешен в отдельных случаях только с разрешения Службы доходов Минфина, а в остальных случаях экспорт-импорт данной продукции возможен только посредством железнодорожного и морского транспорта.

До задействования данного приказа министр финансов предложил создать рабочую комиссию из членов инициативной группы и представителей Минфина для выработки решения, которое будет приемлемо для всех сторон.

«Мы по-прежнему готовы к переговорам и урегулированию проблемы. Думаем, что до 1 января достаточно времени, чтобы преодолеть эту проблему и найти безболезненный и приемлемый вариант для всех. Обещаю, что ни одно решение принято не будет без вас. Верю, что мы достигнем соглашения», — сказал министр финансов.

Мачавариани ещё раз призвал участников встречи, исходя из интересов государства, позволить возобновить работу экономической зоне Лило, и продолжить диалог в конструктивном режиме.






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