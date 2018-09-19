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Участники акции перед Экономической зоной оформления в Лило требуют разрешить транспортировку зерна на автотранспорте до 2020 года
19.09.2018 21:58
Собравшиеся перед Экономической зоной оформления в Лило автоперевозчики зерна пришли к общей позиции по требованию об отсрочке до 2020 года задействования приказа министра финансов об ограничении ввоза и вывоза зерновых через таможенную территорию страны посредством автомобильного транспорта.
Участники акции протеста говорят, что этот период гарантированной работы позволит им расплатиться с банковскими кредитами. По их словам, они будут тесно сотрудничать с Министерством финансов, чтобы найти оптимальное решение для обеих сторон.
Участники акции дали министру финансов 1 час для того, чтобы зафиксировать позицию в связи с их предложением.
Участники митинга все еще остаются в районе Экономической зоны и не собираются расходиться до получения ответа. По их словам, если министр финансов не согласится на их предложение, то завтра водители проведут крупномасштабные акции.
Сегодня министр финансов Иванэ Мачавариани встретился с инициативной группой представителей компаний и индивидуальных предпринимателей, занятых автомобильными перевозками зерна. Министр сообщил участникам встречи, что решение об ограничении автоперевозок зерновых отложено до 1 января.
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