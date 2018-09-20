Перевозку пшеницы автотранспортными средствами разрешили до октября 2019 года

20.09.2018 15:39 Перевозку пшеницы автотранспортными средствами разрешили до октября 2019 года. Об этом стало известно после встречи министра финансов и одного из участников акции Джано Амколадзе.



«Мы учли мнение и положение водителей, приняли решение, отсрочить на год. Через год будут ограничения другого типа, по которым мы проведем консультации с водителями», — заявил Иване Мачавариани.



Мужчина, который угрожал сжечь себя у экономической зоны в Лило, после встречи с министром финансов призвал водителей вернуться на рабочие места.



«Я стою тут уже четыре дня и мы добились того, чтобы вернуться на место. Мы будем работать столько, сколько можем. Вернемся на места и я обещаю вам, что если что-то изменится, я опять поднимусь туда, где был сегодня», — заявил Джано Амколадзе.



Мужчина поднялся на крышу здания и облил себя бензином. Участник акции требовал встречи с министром финансов Иване Мачавариани и отмены того приказа, согласно которому в стране запрещается перевозка пшеницы автотранспортными средствами.















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