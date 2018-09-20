Минэкономики Грузии опровергло информацию о изменении тарифа на на электроэнергию

20.09.2018 21:06 Распространенная рядом медиа-средств информация, что якобы в результате строительства гидроэлектростанций катастрофически изменятся тарифы на электроэнергию, является чистейшей ложью, - об этом заявили в Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.



«Реально, приблизительно год назад, эксперты Всемирного банка подготовили рекомендации рабочего характера, которые предназначались для внутреннего пользования, и это не было окончательным заключением. Рекомендации предполагали лишь один аспект – фискальный анализ.



В условиях нашей власти энергетический сектор является одним из самых привлекательных и масштабных для зарубежных инвесторов. Разумеется, мы с большой серьезностью и осторожностью подходим к вопросу стоимости электроэнергии для населения.



Соответственно, вместе с международными партнерами мы работаем над оптимальной стратегией развития энергетического сектора, чтобы, с одной стороны, были соблюдены интересы населения, а с другой стороны – еще более утвердилась энергонезависимость Грузии», - говорится в распространенном министерством заявлении.



По информации телекомпании «Рустави 2», Всемирный банк опубликовал скандальное заключение по строительству ГЭС, на основании которого телеканал сообщает, что тариф на электроэнергию с 12,5 тетри может повыситься до 27,5 тетри.















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