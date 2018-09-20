Георгий Кобулия встретился с Йоханнесом Ханом

20.09.2018 22:09 Министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия встретился с еврокомиссаром по вопросам европейской политики добрососедства и расширения Йоханнесом Ханом. Информацию распространяет министерство экономики.



«Один из важных вопросов, который мы рассмотрели на встрече с еврокомиссаром – поддержка малого и среднего бизнеса. В этом контексте мы говорили о создании кредитно-грантового фонда, в чем нам помогает Европейский инвестиционный банк и будет оказывать нам большую помощь и в будущем.



Мы говорили о том, какие механизмы должны создать, чтобы кредитно-грантовый фонд дал нам те результаты, которые нам нужны – он должен финансировать те сферы, те компании, которые дадут нам максимальный результат в росте экономики и также возможность интеграции с рынками Европы», — заявил министр.



Георгий Кобулия находится вместе с делегацией в Брюсселе, где он принял в первом неофициальном министериале DCFTA. В рамках мероприятия министр экономики и устойчивого развития Грузии также провел двустороннюю встречу с Европейским комиссаром по вопросам транспорта Виолеттой Булц.















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