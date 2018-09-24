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С первого ноября будут задействованы новые регуляции по выдаче кредитов физическим лицам
24.09.2018 13:35
С первого ноября будут задействованы новые регуляции по выдаче кредитов физическим лицам. Об этом заявил президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе. Речь идет о новых требоываниях к коммерческим банкам.
Что же касается других субъектов, которые выдают займы, для них обязательные регуляции будут задействованы с первого января 2019 года.
«Финансовые институты должны будут выдавать кредиты на основании изучения платежеспособности клиента. Кроме того, коэффициенты обслуживания и обеспечения кредита не должны превышать максимальные нормы установленные Национальным банком Грузии. Указанные нормы будут отличаться для кредитов в местной и иностранной валюте, целью чего, со своей стороны, является сокращение системных рисков вызванных выскоой долларизацией финансовой системы», — отметил Гвенетадзе.
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