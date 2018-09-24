С первого ноября будут задействованы новые регуляции по выдаче кредитов физическим лицам

24.09.2018 13:35 С первого ноября будут задействованы новые регуляции по выдаче кредитов физическим лицам. Об этом заявил президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе. Речь идет о новых требоываниях к коммерческим банкам.



Что же касается других субъектов, которые выдают займы, для них обязательные регуляции будут задействованы с первого января 2019 года.



«Финансовые институты должны будут выдавать кредиты на основании изучения платежеспособности клиента. Кроме того, коэффициенты обслуживания и обеспечения кредита не должны превышать максимальные нормы установленные Национальным банком Грузии. Указанные нормы будут отличаться для кредитов в местной и иностранной валюте, целью чего, со своей стороны, является сокращение системных рисков вызванных выскоой долларизацией финансовой системы», — отметил Гвенетадзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

