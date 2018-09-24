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Транзит российского газа из Грузии в Армению приостановлен по причине ремонтных работ
24.09.2018 13:36
Транзит российского газа из Грузии в Армению приостановлен. Заявление распространяет пресс-служба «Газпром Армении». Как отмечается в информации, причиной прекращения подачи природного газа стали ремонтные работы на газопроводе.
«Газотранспортная компания Грузии официально сообщила компании «Газпром Армения», что по причине ремонтных работ на газопроводе Северный Кавказ, с 24 до 26 сентября транзит российского газа в Армению будет приостановлен. Население Армении будет получать природный газ бесперебойно за счет внутренних резервов», — говорится в заявлении «Газпром Армения».
Армения покупает природный газ только от России. Распределением занимается дочерняя компания «Газпрома» в Армении – «Газпром Армения».
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