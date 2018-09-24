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Доход виноградарей в Кахети превысил 204 млн лари


24.09.2018   14:18
По данным на 24 сентября, в Кахети было обработано до 142 000 тонн винограда, а доход виноградарей превысил 204 миллиона лари, — об этом говорится в информации Национального агентства вина.

По словам главы координационного штаба Ртвели, заместителя председателя Национального агентства вина Андро Асланишвили, основная часть урожая винограда в Кахети уже находится в местах назначения.

«214 винных компаний обработали 142 тысячи тонн винограда в регионе Кахети. Виноград компаниям сдали 15 000 виноградарей, доход которых составили 204,2 млн. Лари. Уже можно сказать, что «Ртвели 2018» был успешным для региона Кахети. Сбор винограда в Кахети вновь продолжается, и в ближайшем будущем подготовка к Ртвели начнется уже с региона Рача», — заявил Андро Асланишвили.

По данным Национального агентства вина, наибольшее количество винограда в Кахети было переработано в муниципалитете Гурджаани — 41,3 тыс. тонн, за ним следуют: Кварели — 40 000 тонн, Телави — 31 000 тонн, Сигнахи — 12 000 тонн, Сагареджо — 5 000 тонн, Дедопластскаро — 4, 7 тыс. тонн, Ахмета — 4,2 тыс. тонн и Лагодехи — 3,8 тыс. тонн.

В целом переработано 66,5 тыс. тонн Саперави, 56,8 тыс. тонн Ркацители, 2,7 тыс. тонн Кахетинского зеленого и других сортов винограда.

В координационном штабе, который официально открылся 20 августа в городе Телави, по состоянию на 24 сентября, регистрированы 250 компаний вина.






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