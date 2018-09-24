«Газпром» упал с первого на 17-е место в рейтинге мировой энергетики

24.09.2018 19:09 Аналитическая компания Standard & Poor's (S&P) выпустила ежегодный рейтинг Global Platts, отражающий позиции крупнейших энергетических компаний мира друг относительно друга по своим финансовым показателям, передает РБК.



Среди российских энергетических компания резко ухудшилось положение «Газпрома», который с первой строчки в рейтинге 2017 года опустился сразу на 17-ю. В прошлом году российский газовый гигант вытеснил с лидерской позиции компанию ExxonMobil, которая занимала ее на протяжении 12 лет. В нынешнем году американская корпорация вновь лидирует — как пояснили аналитики S&P, «на фоне восстановления цен на нефть и надежд на экспортный бум в США».



Второе место занял российский «Лукойл», поднявшийся туда с прошлогодней шестой позиции. Кроме того, в ТОП-50 рейтинга попали «Транснефть», которая с 14-го места в 2017 году упала на 30-е, и «Сургутнефтегаз», резко улучшивший свои позиции — с 165-го до 35-го места.



В первую сотню рейтинга вошли российские «Татнефть» (54-е место) и НОВАТЭК (60-е). Единственной попавшей в список российской энергетической компанией не из нефтегазового сектора оказались «Россети» (56-е место).















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

