Ираклий Гилаури ушел с поста главы наблюдательного совета GHG

24.09.2018 23:02 В наблюдательном совете «Группы Здравоохранения Грузии» (GHG) произошли изменения. В частности, с поста главы наблюдательного совета ушел Ираклий Гилаури, однако, он остается в совете в ранге неисполнительного директора. Новым главой наблюдательного совета стал William (“Bill”) Huyett, который до этого времени занимал должность независимого неисполнительного директора.



Вместе с этим, в совете появился новый член - Fabian Blank, который стал независимым неисполнительным директором.



«Хочу выразить благодарность всем членам совета за значительные контрибуции в пользу компании. Я уверен, что изменения еще больше усилят независимость совета», - заявил Ираклий Гилаури.



Акции GHG размещены на Лондонской фондовой бирже. GHG является крупнейшей группой в Грузии, объединяющей медицинский, страховой и фармацевтический бизнесы.



На этот момент «Сакартвелос Капитали» владеет 57% GHG. В процессе раздела группы BGEO было запланировано, что до конца 2018 года бизнес-холдинговая компания группы «Сакартвелос Капитали» должна была уменьшить свою долю в GHG до 50%, однако, на этом этапе план отложен.



В первой половине года доход GHG составил 419.5 млн лари – показатель увеличен на 13.1% за год. 60% доходов группа получила от фармацевтического бизнеса, 34% - от сервисов здравоохранения, а оставшиеся 6 % приходят на страховочный бизнес. Увеличилась также и прибыль группы и в первой половине года составила 28.4 млн Лари – показатель вырос на 17.1%.















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