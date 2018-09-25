Грузия планирует начать экспортировать в Турцию и Испанию масло и муку из виноградных косточек

25.09.2018 11:52 Грузия планирует начать экспортировать в Турцию и Испанию масло и муку из виноградных косточек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.



Ориентированное исключительно на экспорт предприятие по переработке виноградной выжимки открылось в Кахетии. Завод, оснащенный новейшими технологиями и оборудованием, появился в селе Велисцихе Гурджаанского муниципалитета. Предприятие открыла украинская компания «EcoGeorgian Group», которая осуществила инвестицию в 1 миллион лари (около 383 тысяч долларов).



В текущем году на предприятии планируют переработать 3 тысячи тонн виноградной выжимки и получить до 55-60 тонн масла и муки из виноградной косточки.



На открытии нового завода присутствовал глава Минсельхоза Грузии Леван Давиташвили. Он подчеркнул, что «управление отходами — одно из основных направлений нашей экологической политики». Давиташвили также отметил важность контроля за переработкой виноградной выжимки для винодельческой отрасли страны.



«С 2014 года мы приняли стратегическое решение и начали строгий контроль за массой, которая остается после переработки винограда. Эта масса, или выжимка, в течение многих лет оставалась источником фальсификации вина. В основном, это вино продавали на местном рынке. Уже несколько лет у нас запрещено выносит выжимку с предприятий и передавать ее отдельным лицам. Таким образом, винные компании уничтожают оставшуюся выжимку после переработки винограда, что связано с дополнительными расходами. Новое предприятие позволит получить биологически чистые продукты в результате переработки выжимки», — сказал министр.



Основная ценность продуктов из косточек винограда – наличие мощных антиоксидантов. Они способны блокировать влияние агрессивной внешней среды, предотвращать заболевания сердечно-сосудистой системы, замедлять процессы старения организма.



Виноградная мука – это порошок, получаемый при перемалывании жмыха виноградных косточек, оставшегося после изготовления масла. В настоящее время, масло виноградных косточек, как и мука, нашли свое широкое применение в кулинарии, медицине и косметологии.















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