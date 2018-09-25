Bloomberg включил Грузию в топ-10 самых быстрорастущих туристических направлений

25.09.2018 13:04 Грузия заняла второе место в списке самых стремительно набирающих популярность туристических направлений. Топ-10 направлений, демонстрирующих большой рост, составил Bloomberg, руководствуясь данными Всемирной туристской организации ООН.



Годовой рост туризма в Грузии составил 27,9%, однако в Bloomberg уверены, что это не предел.

Авторы рейтинга полагают, что вскоре Грузия «будет на устах у всех серьезных путешественников». На сегодняшний день это направление востребовано даже у таких игроков отрасли, как лондонское люксовое туристическое агентство Black Tomato.



«Безусловно, мы не могли даже подумать, что эта страна покажет такой рост в этом году. Однако ответ на вопрос, почему это произошло, лежит на поверхности», — говорит один из основателей Black Tomato Том Маршант.



В первую очередь Грузия интересует путешественников, которые ищут новые направления для гастрономического туризма. По словам Маршанта, «историческая кухня Грузии — идеальный повод, чтобы посетить этот нетронутый уголок Европы».



Между тем, столица Тбилиси может похвастаться «супер-классными отелями, барами и ресторанами», отмечает Маршант. В качестве примера Bloomberg приводит дизайн-отель «Стамба», открывшийся весной этого года в здании советской типографии.



Примечательно, что в рейтинг Bloomberg попали и другие страны южнокавказского региона. Так, Армения, где турпоток за год увеличился на 18,65%, оказалась на 10 строчке. Азербайджан с ростом в 20% расположился на седьмом месте списка.



В список быстрорастущих направлений Bloomberg также включил Боснию и Герцеговину, Молдову, Македонию, Исландию, Турцию и Израиль. Самый фантастический рост турпотока показало карликовое европейское государство Сан-Марино (31,1%).



Согласно данным Национальной администрации туризма Грузии, за восемь месяцев текущего года страну посетили 5,9 миллиона международных путешественников. В сравнении с данными за январь-август 2017 года рост составил 12,2%.



В разгар туристического сезона — в августе и июле, в Грузии побывало около 2,5 миллионов визитеров. Только в августе государственные границы страны пересекли около 1,3 миллиона иностранных граждан и нерезидентов Грузии.















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