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Global Finance назвал Кобу Гвенетадзе среди лучших центральных банкиров 2018 года


25.09.2018   13:41
Ведущее мировое финансовое издание Global Finance назвало президента Нацбанка Грузии Кобу Гвенетадзе среди лучших управленцев Центральных банков в 2018 году.

Международное авторитетное издание — Global Finance — ежегодно, в масштабах всего мира проводит оценку управляющих Центральных банков и публикует годовой отчет (Central Banker Report Cards), в котором выявляет лучших центральных банкиров.

По информации Нацбанка Грузии, награждение Global Finance широко признано в международной финансовой общественности и указывает на успешную деятельность награжденных лиц и высокую репутацию банков. Оценка банкиров основывается на достигнутых успехах в проведении монетарной и валютной политики, среди которых, контроль инфляции, управление процентной ставкой и способствование экономическому росту.

Global Finance включил президента Нацбанка Грузии в свой рейтинг впервые. 13 октября в Индонезии, в рамках годовой встречи МВФ и Всемирного банка, состоится церемония награждения 18-ти лучших управляющих центральными банками, куда для принятия участия приглашен президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе.






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