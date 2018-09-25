Global Finance назвал Кобу Гвенетадзе среди лучших центральных банкиров 2018 года

25.09.2018 13:41 Ведущее мировое финансовое издание Global Finance назвало президента Нацбанка Грузии Кобу Гвенетадзе среди лучших управленцев Центральных банков в 2018 году.



Международное авторитетное издание — Global Finance — ежегодно, в масштабах всего мира проводит оценку управляющих Центральных банков и публикует годовой отчет (Central Banker Report Cards), в котором выявляет лучших центральных банкиров.



По информации Нацбанка Грузии, награждение Global Finance широко признано в международной финансовой общественности и указывает на успешную деятельность награжденных лиц и высокую репутацию банков. Оценка банкиров основывается на достигнутых успехах в проведении монетарной и валютной политики, среди которых, контроль инфляции, управление процентной ставкой и способствование экономическому росту.



Global Finance включил президента Нацбанка Грузии в свой рейтинг впервые. 13 октября в Индонезии, в рамках годовой встречи МВФ и Всемирного банка, состоится церемония награждения 18-ти лучших управляющих центральными банками, куда для принятия участия приглашен президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе.















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