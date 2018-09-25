Грузия улучшила свою позицию в рейтинге мировой экономической свободы

25.09.2018 20:28 Грузия продвинулась вперед в рейтинге мировой экономической свободы. Об этом стало известно на презентации, проведенной по инициативе "Новой экономической школы -Грузия". В рейтинге Грузия на 7 месте среди 162 стран.



По заявлению заместителя министра экономики Екатерины Микабадзе, такое позиционирование Грузии в международных рейтингах является важным. По ее же словам, в течение ряда лет позиции Грузии улучшаются.



Ежегодный итоговый рейтинг "Экономическая свобода в мире" разрабатывает Канадский институт Фрезера. В процессе включены независимые исследователи-члены сети экономической свободы, и образовательные институты более чем из 100 стран.



Индекс 2018 года подготовили Джеймс Гвортни (Государственный университет Флориды), Роберт А. Лоусон (Южный методистский университет) и Джошуа Хел (Университет Западной Вирджинии). Рейтинг базируется на данные с 2016 года, и измеряет уровень экономической свободы (свободы выбора, проникновения на рынки, защищенности частной собственности, правопорядка и т.д.) анализом политики и институций 162 стран.



По мнению Екатерины Микабадзе, улучшение позиций Грузии является важным посланием для инвесторов и международного содружества.



"Это исследование, объединяющее очень много компонентов. Есть пять основных направлений, где у нас есть значительные достижения, в том числе примечательны достижения с точки зрения регуляций, где фиксируется резкое улучшение"- отметила Микабадзе.



По ее же словам, переход Грузии с девятой позиции на седьмую является результатом реформ, которые проводятся сегодня в стране.



"В данном контексте я бы выделила один из главных компонентов, размер правительства, в котором у нас однозначно в будущем году, и после тоже будет резкий рост исходя из того, что одной из важнейших реформ и инициатив нашей власти является сокращение размера правительства"- заявила замминистра.



По уточненным данным в 2016 году Грузия делила 7-9 места с Австралией и Республикой Маврикии, а в 2017 году была на 9-м месте.



Рейтинг "Всемирной экономической свободы" 2018 года таков: 1. Гонконг; 2. Сингапур;

3. Новая Зеландия; 4. Швейцария; 5. Ирландия; 6. США; 7.Грузия; 8. Республика Маврикия; 9. Объединенное Королевство; 10. Австралия.



Для создания рейтинга проанализированы 5 основных сфер стран: размер правительства; Защищенность права собственности и суд; Твердая денежная политика; Свобода международной торговли; Регуляции кредитов, занятости, и бизнеса.



















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