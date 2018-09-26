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В Тбилиси пройдет международная конференция высокого уровня по вопросам безопасности и инспектирования труда


26.09.2018   12:09
В Тбилиси пройдет международная конференция высокого уровня по вопросам безопасности и инспектирования труда, организованная Международной организацией труда (ILO), Международной конфедерацией профсоюзов (ITUC) и Объединением профсоюзов Грузии (GTUC).

Двухдневное мероприятие откроется сегодня в гостинице «Билтмор».

Название региональной конференции – «Соответствие национального законодательства с 81-й Конвенцией МОТ и соответствующим протоколом 1995 года».

По информации организаторов, в мероприятии примут участие представители Международной организацией труда (ILO) и Международной конференцией профсоюзов (ITUC), а также эксперты и специалисты профсоюзных организаций различных стран, работающие по вопросам безопасности и инспектирования труда, представители парламента и правительства Грузии.

На двухдневной встрече будут рассмотрены международные стандарты труда, вопросы контроля исполнения и выполнения трудового законодательства, региональная перспектива и существующее положение, наилучшие практики в регионе и др. Представители различных стран представят отчеты по существующему положению в их странах в плане инспектирования труда.

Конференцию откроет председатель Объединения профсоюзов Грузии, президент пан-европейского регионального совета Международной конфедерации профсоюзов /ITUC-PERC/ Ираклий Петриашвили и представители ILO-ACTRAV.






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