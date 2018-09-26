Гоциридзе: Решение о перекрашивании всех такси в белый цвет является коррупционным

26.09.2018 14:38 Председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе считает, что решение мэрии Тбилиси о перекрашивании всех такси в белый цвет с октября следующего года является коррупционным.



По расчетам депутата, это обойдется в сумму около 50 миллионов лари.



«Если они заботятся о внешнем виде автомобилей, где это видано, чтобы так сразу вынуждать всех водителей такси нести такие расходы. Откуда они возьмут эти деньги?! Это надо было сделать поэтапно, например, в течение трех лет, но сам подход является ошибочным. В мэрии, наверное, уже начали бизнес белой краски. Бессмысленна и раздача трафаретов такси, что также попахивает коррупцией. Кто-то завезет несколько десятков тысяч трафаретов, а городской бюджет их купит. Мы знаем, как проводятся тендеры», - заявил Роман Гоциридзе.

















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