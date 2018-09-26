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Месхишвили: Реформа такси абсолютно фасадная


26.09.2018   14:39
Реформа такси абсолютно фасадная, как и это перекрашивание в белый цвет, - об этом «IPN» заявил руководитель Ассоциации транспорта и дорог Грузии Давид Месхишвили, комментируя решение мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

По его словам, перекрашивание такси обойдется в 1000-1500 лари. Кроме этого, у водителей такси есть и другие расходы, что, в конечном итоге, повысит стоимость частного извоза и переплачивать придется пассажирам.

Как заявил Месхишвили, мэрия ошибается, когда вводит единый цвет для всех такси. По его словам, в городе полный транспортный коллапс, передвигаться невозможно, а в случае подорожания такси они будут вынуждены пользоваться общественным транспортом.

«Реформа такси абсолютно фасадная, как и это перекрашивание в белый цвет. Эта реформа ничего не даст. Нужно было технически исправить все такси, решить все это на административном уровне. Пока мне неясно, что означает эта атака на такси. Возможно, в Тбилиси теперь будут ездить белые такси, но для нас – пассажиров – изменится только одно: мы будем дорого платить за проезд на белом такси», - заявил Месхишвили.






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