Economic Freedom: Грузия со статусом «в основном свободная» занимает 7-е место

26.09.2018 22:25 По данным отчета «мировой экономической свободы» института Фрейзера за 2018 год, который оценивает данные 2016 года, Грузия со статусом «в основном свободная» занимает 7-е место среди 162 стран мира.



Один из худших результатов -35-е место- у Грузии фиксируется по критерию «защиты права на собственность и юридической системы». Данный критерий составляется по изучению 9 переменных и в 2018 году рейтинговый балл Грузии ухудшился в 5 случаях из них.



В частности, по критерию судебной независимости балл Грузии уменьшился до 4.28, по беспристрастности и непредвзятости судей – до 4.03, по защите права на собственность – до 6.13, а по под критерию затрат бизнеса из-за криминала – до 7.03. По под критерию надежности полиции балл уменьшился до 6.97.



В итоге, по критерию защиты собственности и легальной системы Грузия набрала 6.31 балла из 10. По этому критерию Грузию опережают 34 страны.



Надо отметить, что в отличие от рейтинга 2018 года, в прошедшем году рейтинговые баллы Грузии улучшились по всем перечисленным критериям. Например, в 2010 году по критерию независимости судебной системы рейтинговый балл Грузии составил 3.63, в 2015 году показатель увеличился до 5.05, а по критерию независимых судей он вырос от 3.78 до 4.74.



Первое место в мире по критериям права на собственность и судебной системы занимает Финляндия, однако, по критерию экономической свободы страна занимает 22-е место в мире. А Сингапур, занимающий первое место по критерию экономической свободы, занимает 10-е место в мире по критериям права на собственность и судебной системы.















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